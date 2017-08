Abschiedskonzert des Frauenchores Mahlum

Mahlum : Gasthaus "Zur Linde" |

Zu wenige Aktive, Chorleiterin hört auf – Auflösung beschlossen / Abschiedskonzert am 9. September

Wenn ein Chor einen runden Geburtstag feiert, gibt es meist viele fröhliche Gesichter und eine große Party. In Mahlum mischt sich zum 40-jährigen Bestehen des Frauenchores allerdings eine große Portion Wehmut mit unter die Feierlaune. Schließlich wurde vor kurzer Zeit die Auflösung des Chores beschlossen. Trotz dieser weitreichenden Entscheidung gab es noch einen letzten Wunsch, der nicht unerfüllt bleibt. „Wir möchten mit Freude und Spaß abtreten. Einfach die Entscheidung über die Auflösung des Chores in der Hauptversammlung mitteilen, wollte niemand von uns“, erklärt die Vorsitzende Rita Markus. Aus diesem Grund sei dann die Idee gereift, sich von den Einwohnern und allen Freunden des Chores im Rahmen eines Konzertes zu verabschieden. Dazu lädt der Frauenchor Mahlum am Sonnabend, 9. September, um 18 Uhr in den großen Saal der Gaststätte „Zur Linde“ ein.



