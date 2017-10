Bei der letzten Serenade wird gezaubert

Zum Abschluss des Jahres zieht das Kulturladen-Team nach Mahlum um

Für die letzte „Serenade“ des Jahres 2017 zieht der KulturLaden einen Abend in den Festsaal der Gaststätte „Zur Linde“ in Mahlum und empfängt hier einen besonderen Gast: Der Zauberkünstler Kalibo kommt am Sonnabend, 11. November mit seinem Programm „Kann man DAVON leben?“ voller origineller, verblüffender Zauberei gepaart mit erfrischender Comedy und einer guten Portion Selbstironie. Der Saarländer liefert in seiner Comedy-Zaubershow in besonderer Weise Antworten auf die Fragen, die fast jedem Zauberkünstler gestellt werden: Machen Sie das hauptberuflich? Können Sie Geld zaubern? Schöneres Wetter? Was sagt Ihre Frau dazu? Warum zaubern alle Zauberer mit Seilen? Wie gewinnt man beim Hütchenspiel? Und vieles mehr.Kalibo ist ein moderner Vertreter seiner Zunft. Seine Magie kommt ohne Glitzerboxen und Kaninchen im Hut aus. Vielmehr unterliegt seine Kunst psychologischen Grundlagen. Bei ihm verschwimmen die Grenzen zwischen Wahrnehmungstäuschung und Illusion. Es besteht die Möglichkeit, vor der Veranstaltung zwischen 18 und 20 Uhr ein kulinarisches Angebot wahrzunehmen: Zauberteller mit Fleisch oder Zauberteller vegetarisch, je 10 Euro. Bestellung und Bezahlung sind beim Ticketkauf erforderlich.Die Tickets gibt es ab sofort im Vorverkauf für 12 Euro, an der Abendkasse für 15 Euro. Vorverkaufsstelle ist die Druckerei rauer-digital, Marktstr. 2-3, in Bockenem. Kartenbestellungen sind auch per Mail an info@kulturladen-bockenem.de möglich. Diese werden nach Bezahlung (Vorkasse) per Post zugeschickt. Weitere Infos gibt es telefonisch unter (05067) 697505 sowie auf der Internetseite des Kulturladens unter www.kulturladen-bockenem.jimdo.com . red