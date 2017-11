Bunte Laternen symbolisieren die Vielfalt der Kinder

Andacht und Laternenumzug der Kindergärten Mahlum und Bornum

Auch in diesem Jahr luden die Kindergärten aus Bornum und Mahlum zum gemeinsamen Laternenumzug ein. Ein langer Zug schlängelte sich am vergangenen Donnerstag durch die Straßen Mahlums. Zuvor versammelten sich die meisten Teilnehmer aber erst zu einer kurzen Andacht in der Kirche.Dort freute sich KiGa-Leiterin Renate Drese-Kolk über die vielen bunten Laternen. Diese seien so bunt wie die Vielfalt der Kinder und deren verschiedene Charaktere. Die neue Pfarrerin Anne-Lisa Hein sprach anschließend ob des bevorstehenden Martinstages über das Teilen. „Wenn wir etwas teilen sollen, haben wir oft Angst, etwas zu verlieren“, so die Pfarrerin. Dies sei aber meistens gar nicht nötig und erzählte als Beispiel die Geschichte der Laterne „Lumina“, deren Licht vom Wind ausgeblasen wird und die von einer anderen Laterne wieder entzündet wird. Diese musste sich jedoch erst dazu überreden lassen. Am Ende freuen sich jedoch beide.Nach einigen gemeinsamen Liedern ging es dann nach draußen. Auf einem Umweg ging es von der Kirche zum Feuerwehrhaus. Unterwegs hielt der Zug für eine Singpause an. Am Ziel angekommen, konnten sich die vielen jungen und älteren Teilnehmer noch etwas stärken.