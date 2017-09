Frauenchor Mahlum verabschiedet sich

Nach vier aktiven Jahrzehnten fand nun das letzte Konzert statt

Nach vier Jahrzehnten endet in diesen Tagen die Geschichte des Frauenchores Mahlum. Doch bevor das letzte Kapitel geschlossen wird, wollten sich die Sängerinnen von den Mahlumern und zahlreichen Wegbegleitern gebührend verabschieden. Aus diesem Grund haben sich die Akteure bereits seit mehreren Wochen auf das Abschiedskonzert vorbereitet. Der Abend hätte auch gut unter dem 40. Geburtstag stehen können, doch in Feierlaune kam im Angesicht der bevorstehenden Vereinsauflösung dann doch niemand so recht.Wie berichtet, hatte sich der Frauenchor entschieden, aus dem öffentlichen Leben abzutreten. So war die Zahl der Aktiven in den Jahren von über 50 auf nunmehr 18 gesunken. „Wir möchten mit Freude und Spaß abtreten. Einfach die Entscheidung über die Auflösung des Chores in der Hauptversammlung mitteilen, wollte niemand von uns“, hatte damals die Vorsitzende Rita Markus erklärt. Aus diesem Grund sei dann die Idee gereift, sich von den Einwohnern und allen Freunden des Chores im Rahmen eines Konzertes zu verabschieden.Zur großen Freude aller war der Saal am Sonnabend in der Gaststätte „Zur Linde“ auch fast bis auf den letzten Platz besetzt. Vor dem musikalischen Programm hatte die Vorsitzende noch einmal an wichtige Punkte in der Geschichte erinnert. Da waren zum Beispiel die immer wiederkehrenden Veranstaltungen wie der Weltgebetstag, das Singen zum Advent in der Kirche oder das Mitwirken bei den Seniorenfeiern. Noch gerne blicken die Sängerinnen an die Schallplattenaufnahme im Jahr 1986 zurück. Im gleichen Jahr belegte der Chor den ersten Platz beim Pokalsingen in Rhüden. „Das waren schon herausragende Ereignisse“, betonte Rita Markus.Ortsbürgermeisterin Ellen Gaus würdigte noch einmal die Verdienste des Frauenchores. „Die Frauen haben aus Spaß an der Freude gesungen und dabei auch etwas für sich selbst getan“, meinte Ellen Gaus. Der Vorsitzende des Männergesangvereins, Walter Trarbach, berichtete von den gemeinsamen Erlebnissen. Dabei stellte er aber auch ganz klar heraus, dass man gerne gemeinsam singen könne, ein gemeinsamer Verein stünde dagegen nicht zur Debatte. „Das Konzert ist eine würdige Form, sich zu verabschieden“, so Trarbach.Unter der musikalischen Leitung von Angelika Beck stimmten die Frauen auch eine Reihe Lieder an, die sie eigens für das Abschiedskonzert einstudiert hatten. Auf dem Programm stand ein bunter Querschnitt aus der 40-jährigen Geschichte. So erklangen unter anderem die Titel „Kein schöner Land“, „Ins Wasser fällt ein Stein“, My bonnie“ oder „Unsre kleine Nachtmusik“. Nach dem allerletzten Lied gab es als Dank für die vielen gemeinsamen Stunden noch einmal tosenden Applaus für den Frauenchor Mahlum, der nun Tschüss sagt.