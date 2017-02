Gospelkonzert in Mahlum

„The Living Gospel Choir“ ist am 5. März in der St.-Johannis-Kirche zu hören

Im Rahmen seiner diesjährigen Frühjahrskonzerte kommt „The Living Gospel Choir“ mit seinem neuen Akustik-Programm am Sonntag, 5. März, nach Mahlum in die St.-Johannis-Kirche. Der Chor aus Göttingen und Hannover tritt seit 20 Jahren auf und hat sich durch seine modernen, lebendigen Konzerte auch überregional einen Namen in der norddeutschen Gospelszene gemacht.

Das Jahr 2017 steht für „The Living Gospel Choir“ ganz im Zeichen des 20-jährigen Chorjubiläums. 1997 gegründet, blickt der Chor, heute unter der Leitung von Jochen Pietsch und Lisa Hintz, auf eine bunte Chorgeschichte zurück. Unter dem Motto „All of us“ erzählen die zirka 20 Sängerinnen und Sänger in und zwischen ihren zumeist selbst geschriebenen Songs, was sie mit ihrem Chor verbindet, was sie bewegt und was sie in die Welt hinaustragen wollen. Begleitet von professionellen Musikern präsentiert der Chor ein abwechslungsreiches Repertoire zwischen Contemporary Black Gospel, Pop-Rock, R&B, Worship und europäischem Gospel. Weitere Infos über den Chor gibt es im Internet unter www.tlgc.de.



Das Konzert in der St.-Johannis-Kirche in Mahlum beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.