Zauberei im Gottesdienst

Zauberkünstler Kalibo begeistert bei Doppelveranstaltung in Mahlum und der St.-Pankratius-Kirche

Mit sieben Jahren verrät Kai Borchers seiner Mutter, dass er gerne Zauberkünstler werden möchte, wenn er erwachsen ist. Darauf antwortet sie ihm, dass das nicht geht. Am Ende war sein Wille doch stärker als die Skepsis der Mutter. Als Kalibo verzaubert er nun schon seit vielen Jahren das Publikum in aller Welt. Nun war der bekannte Zauberkünstler und Magier in Mahlum zu Gast. Vor über 100 Gästen präsentierte er sein aktuelles Programm „Kann man davon leben?“.Seit 2007 ist der gebürtige Saarländer auf den verschiedensten Kreuzfahrtschiffen zu Gast. Viele kennen ihn sicher aus der ARD-Fernsehserie „Verrückt nach Meer“, wo er die Passagiere immer wieder verblüfft. Auf einem Schiff lernten sich auch der Bockenemer Pastor Claus-Ulrich Heinke, der die Kreuzfahrer seelsorgerisch begleitete, und Kalibo kennen. Daraus entwickelte sich eine Freundschaft und so war schnell klar: Kalibo muss einmal die Menschen im Ambergau verzaubern. Nicht nur aus Bockenem saßen am Samstagabend junge und alte Gäste in den voll besetzten Reihen. Auch viele Auswärtige haben sich im Saal der Gaststätte „Zur Linde“ einen Platz gesucht. Aber Vorsicht: Wer ganz vorne das Geschehen beobachtet, muss schon mal damit rechnen, plötzlich auf der Bühne zu stehen. „Das ist die Mitmachreihe“, scherzt der sympathische Gast aus dem Saarland.So kann Hans dann auch gar nicht so schnell gucken, wie er im Rampenlicht steht. Er bekommt an dem Abend eine besondere Aufgabe: Er muss eine Tüte stets im Auge behalten. Wer auf ein Kaninchen gehofft hat, das Kalibo wie von Geisterhand aus dem Hut zaubert, wurde allerdings maßlos enttäuscht. Das ist nicht sein Ding. Sein Programm besticht vielmehr durch originelle und verblüffende Zauberei, verbunden mit Comedy und einer Portion Selbstironie. Mit dieser Mischung traf er beim Publikum in Mahlum genau ins Schwarze. Staunend beobachteten sie den Zauberkünstler, wie er Nadeln schluckt, die dann später an einem Faden aufgereiht wieder aus seinem Mund zum Vorschein kommen. Und wie mag wohl der Trick mit der Spielkarte funktionieren, von der eine Ecke in kleine Einzelteile zerteilt wurde und schließlich wieder passend unter einem Tischbein auftaucht. Spektakulär war auch der Fesseltrick, bei dem zum großen Erstaunen aller die beiden Helfer aus dem Publikum plötzlich zusammengeschnürt sind. Zurück zu Hans und der Tüte: Beim großen Finale des zauberhaften Abends wird einem Besucher ein Zehn-Euro-Schein abgenommen und mit einer Markierung versehen. Wie der dann in einer Zitrone landet, die sich in der Tüte befindet – keiner weiß diese Frage zu beantworten. Dabei hat Hans doch so gut aufgepasst.Am nächsten Tag ging es mit einem Zaubergottesdienst in der Bockenemer St.-Pankratius-Kirche weiter. „Wir sind damals auf dem Schiff schnell ins Gespräch gekommen über Gott und die Welt. Und ich merkte, dass Kalibo sich sehr für Religion interessiert. Das Ergebnis war ein Zaubergottesdienst an Bord“, erzählt der frühere Citykirchenpastor. Und so reifte die Idee, wenn der Zauberkünstler schon mal im Ambergau zu Gast ist, solch einen nicht ganz alltäglichen Gottesdienst zu wiederholen. Dabei ging es dann allerdings weniger turbulent wie noch am Vorabend zu. Vielmehr drehte sich vieles um Meditation und Stille. Da war ein Konfettiregen fehl am Platz. „Ich sehe was, was Du nicht siehst“, lautete das Thema des Gottesdienstes. Mit Worten und Aktionen kreisten Pastor und Zauberer um manche Fragen: Glauben wir nur das, was wir sehen? Oder sehen wir nur das, was wir glauben zu sehen? Was ist wahr und was nicht? Was ist Realität? Und was ist Illusion? Zwischen Predigt, Glaubensbekenntnis und Vater Unser verblüffte Kalibo natürlich mit einer Reihe Tricks, die von den Gottesdienstbesuchern mit Beifall belohnt wurden.