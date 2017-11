Barbarie-Ente an Musikgenuss serviert

Jeweils drei Gänge erlebte das Publikum im Wilhelm-Busch-Haus in Mechtshausen

Beim diesjährigen „Drei-plus-Drei-Gänge-Genuss-Abend bei Wilhelm Busch“ war die Berliner Chanson-Sängerin Annika von Trier zu Gast. Zwischen den kulinarischen Genuss-Gängen mit Barbarie-Ente und Sahnewirsing servierte sie Lieder, die vom Zeitgeist handeln wie von der ständigen Erreichbarkeit und von Patchworkfamilien. Sie sang aber auch in Anlehnung an den Surrealisten Magritt von der Suche nach der Wirklichkeit (“Ceci n’ est pas une pipe“), huldigte mit persiflierender Kolleratur Berlin („Berlin ist eine Frau“) und präsentierte sich dem Publikum in einer breiten Palette von der schnoddrigen Berlinerin (die keine ist, sondern eben „von“ Trier kommt) bis zur Poetin der leisen Töne – und immer in Begleitung ihres lindgrünen Akkordeons. Zwischendurch verwandelte sie die Gäste in Wesen eines imaginären Gartens, lässt sie zu Pfauenaugen, Nelkenwurz und Immergrün werden, und überträgt so etwas von der Fülle ihrer poetischen Fantasie. Als Zugabe und um zugleich Wilhelm Busch eine Reverenz zu erweisen, gibt es noch eine Vertonung aus Dideldum, – denn man ist ja schließlich bei ihm zu Gast.