Geburtstagsbrunch bei Wilhelm Busch

Günter Gall am 30. April zu Gast

Es ist schon zur guten Tradition geworden, dass im Wilhelm-Busch-Haus in Mechtshausen der Geburtstag Wilhelm Buschs mit einem Geburtstagsbrunch nachträglich gefeiert wird. Auch in diesem Jahr gilt, es gibt ein leckeres Buffet und ein Kleinkunstprogramm, um Anmeldung wird gebeten.In diesem Jahr lädt der Förderkreis am Sonntag, 30. April, um 11 Uhr zur Wilhelm-Busch-Feier ein. Dieses Mal wird Günter Gall vertonte Lyrik von Ringelnatz dem Mechtshäuser Publikum zu Gehör bringen und diese lyrischen Werke dann zu Wilhelm-Busch-Texten in Beziehung setzen.Günter Gall, der schon in den frühen Siebzigern als Barde durch die Welt zog, Volks- und Bänkellieder sang und später dann unter anderem mit Hanns Dieter Hüsch auf der Bühne stand, bietet ein breites Programm: Die Bandbreite reicht vom politischen Kabarett bis zur vertonten Lyrik. Im Busch-Haus wird er sein Ringelnatz-Programm mit dem Titel „Überall ist Kattegatt” präsentieren. Und zwischendurch können die Gäste der nachträglichen Geburtstagsfeier das leckere Brunchbuffet genießen, heißt es aus dem Wilhelm-Busch-Haus.Wer diese Mischung aus literarischer Kleinkunst und Gaumenfreude nicht verpassen möchte, sollte sich rechtzeitig einen Platz sichern, da die Kapazität des Busch-Hauses bekanntermaßen begrenzt ist.Pro Person werden 25 Euro fällig (inklusive Vorstellung, Essen und Trinken der nicht alkoholischen Getränke). Anmeldungen werden erbeten unter der Telefonnummer (05384) 612 oder der Rufnummer (05384) 8279.