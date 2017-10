Jubiläum mit viel Musik

Das 500-jährige Jubiläum der Reformation feiert der Pfarrverband der beiden evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Bornhausen und Mechtshausen-Bilderlahe mit einem stimmungsvollen Konzert. Es beginnt am morgigen Reformationstag um 18 Uhr in der Mechtshäuser St.-Nikolai-Kirche. Solo-Gesang wird genauso zu hören sein wie das Bilderläher Gesangsquartett und die Gesangsgemeinschaft der beiden Bilderläher Chöre, dem Frauenchor „Klingende Runde“ und dem Männergesangsverein „Concordia“. Neben Gesang werden sich auch zahlreiche Instrumente ein Stelldichein geben. Die Kinder- und Erwachsenenflötengruppen des Pfarrverbandes werden die Zuhörenden erfreuen, wie auch Trompete und Orgel. Zwischen den Musikteilen werden Gedanken zur Reformation vorgetragen. Genau diese bunte Mischung macht den einzigartigen Charme dieses Konzertes aus, das mit einem gemütlichen Beisammensein in der Kirche ausklingen wird. „Wir freuen uns auf zahlreiche Mitfeiernde aus unseren drei Dörfern sowie darüber hinaus“, betonen unisono die beiden Kirchenvorstands-Vorsitzenden Brunhilde Packeiser und Norbert Walter.