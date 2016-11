Besinnliche Stimmung beim Weihnachtsmarkt

Winterliche Temperaturen locken viele Besucher nach Münchehof

„Ideal ist das Wetter gewesen“, so waren sich hinterher alle mitwirkenden Vereine und Verbände, aber auch die Gäste des Münchehöfer Weihnachtsmarktes einig.

Denn nachdem sich die Temperaturen zu Beginn der letzten Woche noch im frühlingshaften, zweistelligen Bereich bewegten, fiel das Thermometer pünktlich zum 1. Adventswochenende in Richtung Nullpunkt.Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes begann mit der PastorinBei schönstem Winterwetter kamen die vielen leckeren, und zumeist heißen Speisen und Getränke der kleinen Budenstadt bei den Besuchern bestens an, so dass der Schulhof und dass Areal rund um das Dorfgemeinschaftshaus zu jeder Zeit gut gefüllt waren. Eröffnet wurde der Weihnachtsmarkt traditionsgemäß mit einem kurzen, aber sehr besinnlichen Gottesdienst von Pastorin Melanie Mittelstädt, an den sich das Weihnachtscafé der Kirchengemeinde St. Antonius anschloss. Dort konnten sich vor allem die älteren Bürgerinnen und Bürger aufwärmen und sich in gemütlicher Atmosphäre an den leckeren selbst gebackenen Kuchen und Torten laben. Gleich nebenan in der Turnhalle waren wieder die Aussteller der „Kreativen Hände“ zu Gange, und boten an ihren weihnachtlich dekorierten Ständen allerlei Handarbeiten an. Dort hatte auch der Schützenclub Bärenbruck eine Anlage zum Lichtpunktschießen aufgebaut. Unter fachkundiger Anleitung konnten die Kinder, und natürlich auch die Erwachsenen, in den Schießsport hinein schnuppern.Den Rest des Artikels finden Sie in der Ausgabe vom 1. Dezember im Beobachter.