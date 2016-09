Goldene Konfirmation in Münchehof

Feierlicher Gottesdienst /Dieter Pöppe zeigte einen interessanten Bildervortrag über Alt-Münchehof

Am vergangenen Sonntag wurde in Münchehof das besondere Jubiläum der goldenen Konfirmation gefeiert.

Nach dem Festgottesdienst in der St.-Antonius Kirche, in dem die Jubilarinnen und Jubilare für ihre weiteren Lebenswege erneut gesegnet wurden und der musikalisch von Peter Wendtland an der Orgel sowie vom sinfonischen Nachwuchsorchester des MTV Seesen sehr feierlich gestaltet wurde, stand ein gemeinsames Mittagessen auf dem Programm.Anschließend zeigte Dieter Pöppe einen interessanten Bildervortrag über Alt-Münchehof, und zum Abschluss des Tages durfte sich die Festgemeinschaft über selbst gebackenen Kuchen vom Kirchenvorstand freuen.Es war ein schöner Tag, an dem sich so manche nach vielen Jahren voller Wiedersehensfreude zum ersten Mal wieder begegnet sind und an dem es natürlich auch viel Raum und Zeit für gemeinsame Gespräche und den heiteren Austausch von Erinnerungen gab.