Hanna Rott bleibt Vorsitzende der „Liedertafel”

Große Einmütigkeit bei der Vorstandswahl / Anfang März erste große Aktivität in diesem Jahr

Turnusmäßig standen bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der „Liedertafel Münchehof“ Wahlen auf dem Programm.

Als Wahlleiter wurde Joachim Pedroß berufen, der dem bisherigen Vorstand namens aller Mitglieder zunächst den Dank für die geleistete Arbeit aussprach und dann die Wahl einleitete. Es wurde erneut – und das nun zum 14. Mal infolge und nach vorausgegangener 26-jähriger Tätigkeit in dieser Funktion – Hanna Rott für das Amt der ersten Vorsitzenden und nun auch als Kassiererin vorgeschlagen und anschließend einstimmig gewählt. Sie dankte für das ihr erneut entgegengebrachte Vertrauen und versprach, sich weiterhin voll für den Verein einsetzen zu wollen. Auch die weiteren Wahlen zeichneten sich durch große Einmütigkeit aus. Es wurden gewählt bzw. wiedergewählt: Stellvertretender Vorsitzender Wilfried Brünig, Schriftführer Achim Geudert, Pressewartin Karin Behme, Beisitzer (neu) Anne Bock und Heiderose Franz, Notenwart Wilfried Brünig, Festausschussvorsitzender Klaus Beermann. Als Kassenprüfer fungieren Wolfgang Franz und Waltraud Hosang.Hinsichtlich der für dieses Jahr vorgesehenen besonderen Aktivitäten wurde vor allem auf die Beteiligung am Konzert des Singkreises Gittelde am 11. März, das diesmal vom MGV Lasfelde ausgerichtet wird, hingewiesen. Weitere Berichterstattung zur Jahreshauptversammlung der „Liedertafel” folgt in einer der nächsten Ausgaben.