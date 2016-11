Lebendiger Adventskalender

Evangelische Kirchengemeinde Münchehof lädt wieder ein

Seit zehn Jahren veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde in Münchehof alljährlich in der Vorweihnachtszeit nun schon den „Lebendigen Adventskalender“ und kann deshalb in diesem Jahr auf ein kleines Jubiläum zurückblicken.

In diesen Tagen bringt die Kirchengemeinde in ihrem aktuellen Gemeindebrief ihre Freude und ihren Dank darüber zum Ausdruck, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele Familien und Vereine als Gastgeber bereitgefunden haben. Und so freuen sich sicher wieder viele Freunde des „Adventskalenders“ darauf, in der Vorweihnachtszeit bei warmen Getränken und besinnlichen und auch lustigen Geschichten oder Gedichten zusammen zu sein, um ein paar schöne Stunden miteinander zu verleben.Der diesjährige Adventskalender startet am Donnerstag, 1. Dezember, um 19 Uhr im Pfarrhaus. Die weiteren Gastgeber: 2. Dezember – Heimatverein Münchehof an der Pandelbachhütte (bei schlechtem Wetter Familie Pöppe, Thüringer Straße 12), 5. Dezember – Claudia und Jens Grotelüschen, Forstweg 12, am 6. Dezember – Rita Meier und Klaus Börker, Am Brackelsberg 14, am 7. Dezember – Zahnarzt Marc Jähnig, Kastanienstraße 9 a, am 8. Dezember – Britta und Markus Hepe, Vor den Söhlen 7, am 9. Dezember – Gabi und Andreas Töpperwien, Vor den Söhlen 15, am 12. Dezember – DRK Kindergarten Münchehof (18 Uhr), am 13. Dezember – die Jugendfeuerwehr Feuerwehrgerätehaus (18 Uhr), am 14. Dezember – Martina und Fred Bujara, Am Kohlhof 7, am 15. Dezember – Märchenstraße, Unter den Linden (18 Uhr), am 16. Dezember – Bärbel Oppermann und Andreas Hosang, Harzblick 2 a, am 19. Dezember – Patricia und Thomas Schmidt, Obstgarten 4 und am 20. Dezember – Birgitt und Andreas Brünig, Kirchberger Straße 3. Soweit nicht etwas anderes angegeben wurde, finden die Zusammenkünfte jeweils um 19 Uhr statt. Es wird darum gebeten, jeweils einen Trinkbecher mitzubringen.An jedem Adventsonntag ist zudem ein Gottesdienst vorgesehen. Jedermann – ob groß, ob klein – ist bei allen Veranstaltungen herzlich willkommen.