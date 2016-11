Münchehöfer feiern Weihnachtsmarkt

Musikalische Umrahmung mit Kindergarten- und Schulkindern sowie dem Posaunenchor Kirchberg

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind auf die Erde, sondern findet auch der Münchehöfer Weihnachtsmarkt statt, und das nun schon beinahe seit 50 Jahren.

Auch in diesem Jahr wird die Weihnachtszeit unter Beteiligung vieler Vereine und Verbände mit dem schon traditionellen Weihnachtsmarkt am ersten Adventsonnabend eingeläutet. Aus den Anfängen – früher auf dem Platz an der Kastanienstraße und später „Unter den Linden“ – hat sich ein Fest der Begegnung entwickelt, das sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut und aus dem örtlichen Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken ist. Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch Gäste aus nah und fern kommen jedes Jahr, um sich an den Angeboten in der kleinen Budenstadt, die nun seit einigen Jahren alljährlich auf dem Schulhof aufgebaut wird, zu laben und sich der Darbietungen der Kinder zu erfreuen. So wird es auch am kommenden Sonnabend sein. Eingeläutet wird der Weihnachtsmarkt traditionsgemäß von Pfarrerin Melanie Mittelstädt mit einer Andacht, die in diesem Jahr bereits um 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus stattfindet. Um 15 Uhr öffnen dann auch der Markt im Freien und die Kreativ-Ausstellung der Hobbykünstler in der Turnhalle.Vom Glühwein am offenen Feuer, bis hin zur Schlachtebrühe oder knackigen Bratwürstchen, Fischbrötchen und Waffeln wird nichts an heimischen Gaumenfreuden zu vermissen sein. Höhepunkt wird auch in diesem Jahr dann wieder der Auftritt der Kindergartenkinder, des Schulchores sowie des Posaunenchores Kirchberg und die Bescherung durch den Weihnachtsmann sein. Erfreulich, dass in diesem Jahr auch das „Weihnachtscafé“ im Dorfgemeinschaftshaus geöffnet sein wird, wo tüchtige Helferinnen der evangelischen Kirchengemeinde St. Antonius Kaffee und Kuchen anbieten werden. Zum ersten Mal wird außerdem der Schützenclub in der Turnhalle ein Lichtpunktschießen anbieten, auf das sich vor allem die Kinder und Jugendlichen freuen können.Die Mitglieder und Helfer der Vereine treffen sich bereits um 9 Uhr morgens zum Aufbau der Buden. Um 14.30 Uhr werden dann mit Freude die vielen Besucher aus Münchehof und der Umgebung zu diesem Großereignis erwartet.