Besuch des Forstlichen Bildungszentrums

Am kommenden Montag kündigt sich hoher Besuch im Harz an. Gemeint ist der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil, der in Begleitung von MdL Petra Emmerich-Kopatsch (SPD) und Vertretern der jeweils besuchten Einrichtungen, einen Einblick in die verschiedenen Facetten des Harzes erhält. Los geht’s am kommenden Montag um 11 Uhr in der Samtgemeinde Lutter.