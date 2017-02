Wanderung bei bestem Wetter

Am vergangenen Samstag fand bei bestem Wetter die Braunkohlwanderung des Ü 40 Fußballteams des TSV Münchehof statt.

Allerdings gab es vereiste Wege im Vorharz oberhalb von Münchehof. Start und Ziel waren bei der Harzklause. Dann ging es über Distelecke und Wildemannstraße bis in die Nähe des Kellers. Vorher wurde rechts abgebogen und am Winterberg entlang bis zur Jagdhütte gewandert und geschlittert. Dort wurde bei einem kleinen Lagerfeuer eine zünftige Brotzeit mit allerlei Getränken eingelegt. Die Rücktour bei herrlicher Sicht auf Münchehof bis zum Weserbergland war dann nur noch Formsache. In der Harzklause gab es dann Braunkohl und Bregenwurst satt. Nicht nur für diese Speise ist die frisch renovierte Harzklause ein Geheimtipp. Ein rundum gelungener Tag für die Fußballoldies des TSV Münchehof.