Zum vierten Mal war „Disco“ angesagt

Ortsrat Münchehof hatte abermals die Kinder eingeladen

Zum bereits vierten Mal hatte der Ortsrat Münchehof zusammen mit der Stadtjugendpflege Seesen zur Kinderdisco ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Dazu kamen zwar nicht ganz so viele Kinder wie in den vergangenen Jahren, trotzdem war die Stimmung gut und das DJ-Team „Mobile Music Seesen“ heizte den Jungen und Mädchen mit dem richtigen Sound und tollen Lichteffekten ordentlich ein. Svea Gorny hatte ihrerseits extra ein paar Tanzschritte einstudiert, die die Kinder gerne in Formation nachtanzten. Zwischen den Liedern sorgten die Ortsratsmitglieder Sabine Wendt und Dorothea Uthe-Meier mit kühlen Durstlöschern und Knabbereien für kurzweilige Pausen.