TSV Münchehof in Salder gefordert

Erhebliche Verletzungssorgen / Kampf- und Teamgeist sind am Sonntag gefragt

Letztmalig in diesem Jahr sind alle drei Fußballteams des TSV Münchehof gemeinsam an einem Wochenende im Einsatz.

Das Ü40 Team bestreitet am heutigen Freitag, um 19 Uhr, in Langelsheim bereits das letzte Spiel in diesem Jahr. Vor einer kaum lösbaren Aufgabe stehen die Ahfeldt-Schützlinge beim Tabellenführer der Bezirksliga 3, dem VfL Salder (Sonntag 14.30 Uhr), während die TSV-Reserve Sonntag um 12.30 Uhr in Göttingerode eigentlich gewinnen müsste.Welche Chancen der TSV Münchehof in Salder hat, lesen Sie in der gedruckten Ausgabe vom 21. Oktober 2016.