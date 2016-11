Am Sonnabend, 12. November, findet um 20 Uhr in der Festhalle Dorste, Roter Born 4 in Osterode/Dorste statt.

Bei der 4. Dorster Schlagernacht sind diesmal dabei: Klaus & Klaus sowie die Schlagerband „Augenblick“ aus Göttingen. – Der Stargast des Abend ist Mickie Krause. Schlagersänger Mickie Krause („Biste braun, kriegste Fraun“) verdient sein Geld auf den Party-Bühnen dieser Welt. Mit Hits wie „Zehn nackte Friseusen“ oder „Schatzi, schenk mir ein Foto“ heizt der 45-Jährige seinem Publikum – ob auf Mallorca oder beim Après-Ski – ein und lässt die Rampensau raus. – Tickets gibt es beim Seesener „Beobachter“ in der Lautenthaler Straße 3. – Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr.