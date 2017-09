Einschränkung in Fußgängerzone

Das „Luther-Happening“ in Osterode startet am heutigen Freitag und geht bis Sonntag. Die Eröffnungsveranstaltung wird heute in der Stadthalle und im Kurpark durchgeführt. Weiter geht es in der Fußgängerzone mit dem „Markt der Möglichkeiten“ am Sonnabend und einem großen Festgottesdienst am Sonntag. Durch die Vorbereitungen der Veranstaltung ist bereits am Freitag mit Einschränkungen im Bereich Marientorstraße, Kornmarkt und Martin-Luther-Platz zu rechnen. Von Sonnabend, 2., bis einschließlich Sonntag, 3. September, werden diese Bereiche Marientorstraße, Kornmarkt, Martin-Luther-Platz sowie die Markt-, Gülden- und die Scheffelstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Fußgänger sind nicht betroffen. Der Wochenmarkt findet am Sonnabend wegen des Happenings im Kurpark an der Stadthalle statt.