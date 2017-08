Illegale Waffen können ein Jahr lang straffrei abgegeben werden

Das Gesetz des Bundestages ist Anfang Juli in Kraft getreten / Zahl der illegalen Waffen soll reduziert werden

Die Gesamtzahl aller im Nationalen Waffenregister im Bundesverwaltungsamt Köln gespeicherten Waffen und Waffenteile, die sich in Deutschland im Privatbesitz befinden, beträgt 5,3 Millionen. Um die Zahl der illegal zirkulierenden Waffen zu verringern, hat der Bundestag neben den beschlossenen diversen Änderungen des Waffengesetzes (WaffG) und den entsprechenden Verordnungen, auch eine Amnestie verabschiedet, die allen, die illegale Waffe haben, die Chance ermöglicht, diese bei der Polizei oder der zuständigen Waffenbehörde abzugeben ohne bestraft zu werden. Die Amnestieregelung gilt bis zum Juli 2018. Von der Regelung ausgeschlossen sind Kriegswaffen.Der Bundestag hatte eine entsprechende Regelung bereits im Mai beschlossen, heißt es in der Presserklärung des Landkreises Göttingen. Ebenso können auch bestimmte Geschosse, die nach dem neuen Waffenrecht verboten sind, bis Juli kommenden Jahres straffrei abgegeben werden. „Hintergrund der Amnestieregelung ist die Intention, die Zahl der illegal im Umlauf befindlichen Waffen und Munition zu reduzieren“, so der Pressesprecher des Landkreises Göttingen, Ulrich Lottmann. Eine ähnliche Aktion hat es im Jahr 2009 schon einmal gegeben. Damals wurden in Niedersachsen 9.572 Waffen freiwillig abgeben, darunter auch 714 Waffen, die die Eigentümer illegal bei sich zuhause aufbewahrt hatten. Bundesweit wurden rund 200.000 Schusswaffen abgeben. Beim damals noch zuständigen Landkreis Osterode wurden aus den dazugehörigen Städten und Gemeinden in dem Jahr 78 Waffen zur Vernichtung abgegeben.Die Gesetzesänderung sieht außerdem strengere Aufbewahrungsvorschriften für Neubesitzer vor. Scharfe Waffen und Munition müssen künftig noch besser gesichert aufbewahrt werden. Das soll Kriminellen erschweren, Waffen-Tresore aufzubrechen oder sie fortzuschaffen. Wer seine Waffe bislang gesetzeskonform verwahrte, für den ändert sich nichts.Kontaktdaten zur Abgabe illegaler Waffen und Munition für den Altkreis Osterode: Landkreis Göttingen, Fachdienst Ordnung, Gewerbe und Bevölkerungsschutz, Kreishaus Göttingen, Reinhäuser Landstraße 4, Telefon (0551) 5252323 und Kreishaus Osterode, Herzberger Straße 5, Telefon (05522) 9604338. Für die Stadt Osterode: Fachdienst Bürger, Eisensteinstraße 1, Telefon (05522) 318281.