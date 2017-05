Kontrolle: Über 15 Maschinen frisiert

Trockenes Wetter und wenig Fahrzeugverkehr: Das sind normalerweise ideale Bedingungen, um in den Harz zu kommen und eine entspannte Tour mit dem Motorrad zu machen.

Einige von denjenigen, die mit ihrem Motorrad durch den Südharz fuhren, wurden dann an der Sösetalsperre angehalten und einer Kontrolle der SKG-Krad der Polizeidirektion Göttingen unterzogen. Es war die erste Motorradkontrolle größeren Ausmaßes, die in diesem Jahr im Altkreis Osterode durchgeführt wurde. Bei technischen Kontrollen, wo die Motorräder nach ihrem ordnungs- und verkehrstüchtigen Zustand in Augenschein genommen werden, wurden mehr als 15 Bauartveränderungen festgestellt. Ein Großteil dieser Verstöße führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. So waren nicht statthafteAbgasanlagen angebaut und Kennzeichen und deren Halterungen umgebaut worden. Verstöße dieser Art werden mit Verwarngeldern, zum Teil sogar mit Bußgeldern geahndet. Bei Um- und Anbauten, sowie vergessenen Dokumenten, werden Mängelmeldungen ausgestellt, die nach Beseitigung der Mängel oder Beibringung der Unterlagen eine Vorführung bei einer zuständigen Stelle nach sich ziehen. Damit ist gewährleistet, dass der ordnungsgemäße Zustand der Motorräder wieder hergestellt ist. Einem Kradfahrer musste die Weiterfahrt aufgrund eines technischen Defektes untersagt werden. Der Simmering seiner Gabel war undicht, so dass das Öl auf die Bremsanlage lief.