Konzert-Tipp

„Sweety Glitter & The Sweethearts“

In der Festhalle Dorste gastiert am Sonnabend, 17. Dezember, 20 Uhr, „Sweety Glitter & The Sweethearts“ (Roter Born 4, Osterode/Dorste).

– Frei nach dem Motto „Love, Peace and Rock ‘n’ Roll“ überzeugen „Sweety Glitter & The Sweethearts“ mit dem fabelhaften Glam-Rock der 70er Jahre! Ihre Bühnenshows sind schrill, bunt, anrüchig und bieten eine dynamische Reise durch die Weiten, Höhen und Tiefen des Rock ‘n‘ Rolls. Auch nach über 25 Jahren sind Sweety Glitter (Volker Petersen) and the Sweethearts (Randy B. Bluebird alias Eiko Witt, Mighty Mitch McCennedy alias Michael Hinze, Carbite Williamson alias Stephan Kabisch, Sir Tobi alias Tobi Zweifler) immer noch schwer erfolgreich und infizieren ein immer jünger werdendes Publikum mit dem Rock ‘n‘ Roll-Virus. 1987 war das Jahr, in dem alles begann. Seit dem standen die Braunschweiger selbst mit Rocklegenden wie The Who, Canned Heat, James Brown, Deep Purple und den Beach Boys auf der Bühne. Nach vier Alben mit einigen Eigenkompositionen folgt zum Jubiläumskonzert 2012 die Veröffentlichung der Hits „Insane“ und „On Your Side“. Bei ihren Konzerten begeistert die Band mit ihrer auffälligen Bühnenshow und einer stets leidenschaftlichen Musikperformance! Erleben Sie Sweety Glitter & The Sweethearts bei einem der ausgewählten Termine live und rocken Sie mit zur legendären Musik der 70er Jahre! – Karten gibt es beim Seesener „Beobachter“.