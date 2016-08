Stadtradeln startet am Sonntag mit Radwandertag

Landkreis Osterode ist bei der Aktion dabei / Besondere Eröffnung der Aktion in Osterode

Der Landkreis Osterode am Harz beteiligt sich vom Sonntag, 21. August, bis zum Sonnabend, 10. September, zum zweiten Mal am deutschlandweiten Wettbewerb Stadtradeln des Klima-Bündnisses.

Damit ist er einer von aktuell 496 zur Teilnahme angemeldeten Landkreisen, Städten und Gemeinden. Alle Interessierten sind eingeladen, drei Wochen lang kräftig in die Pedale zu treten, um dabei möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln. Im vergangenen Jahr nahmen 129.667 Radler aus 341 Kommunen an dem Wettbewerb teil und radelten insgesamt 24,8 Millionen Kilometer.Los geht die diesjährige Aktion Stadtradeln mit dem 4. Radwandertag des Landkreises am kommenden Sonntag, 21. August. Dann wird der neue Themenrundweg T5 rund um die Stadt Osterode am Harz und ihre Ortsteile eröffnet. Als Stadtradeln-Koordinator und Verantwortlicher für die Themenradrundwege im Landkreis lädt Edgar Berner zur Eröffnung des T5 ein: ,,Radeln Sie am 21. August mit und lernen Sie viele Natur- und Kulturdenkmäler des Harzvorlandes kennen.” Informationen und den Routenverlauf der Themenradrundwege gibt es online im Freizeit-Portal des Landkreises und als Flugblatt in Tourist-Informationen der Gemeinden. Wer auf dem Weg zur Arbeit und in der Freizeit auf das Fahrrad umsteigt, spart nicht nur Geld und hält sich fit, sondern trägt auch aktiv zu einer besseren Luftqualität und Klimaschutz bei. Gemeinsam mit Edgar Berner koordiniert das Klimaschutzmanagement das Stadtradeln im Landkreis Osterode am Harz: „Die meisten Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer. Mit dem Stadtradeln wollen wir zeigen, dass viele Wege ganz bequem mit dem Fahrrad zurückgelegt werde können.” Bewiesen haben das im Jahr 125 Stadtradel-Stars aus ganz Deutschland, die für drei Wochen völlig auf das Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen sind. Teams von mindestens zwei Personen, melden sich unter www.stadtradeln.de/landkreis-osterode2016.html oder bei Edgar Berner per Mail unter edgar.berner@landkreis-osterode.de oder unter der Telefonnummer (05522) 960418 an. Auch potentielle Stadtradel-Stars erhalten beim Landkreis Osterode weitere Informationen zu der Aktion. Am Sonntag geht’s los.