Gesundes Essen, gesunde Kinder

In der Grundschule Rhüden gab es wieder ein leckeres Powerfrühstück

Leckerer Duft zieht durch die Schulflure, glückliches Gewusel, immer wieder ein: „Hmmm… wie lecker!“ Wieder gab es ein gesundes Powerfrühstück in der Grundschule Rhüden.

Zum Ende des ersten Schulhalbjahrs, wurde in der Grundschule Rhüden erneut ein Power-Frühstück vom Team des Förderkreises mit Unterstützung engagierter Helfer für die Kinder angeboten. Passend zur Jahreszeit gab es tolle Leckereien wie Eisflieger, Rodelhappen, Kraftbatzen und Skiherzen. Bei der Auswahl wird auf Vielfalt geachtet, so dass für jeden etwas zu finden ist. Reißenden Absatz finden auch immer Obst und Gemüse, das zusätzlich angeboten wird.Das Frühstück in der Aula der Grundschule Rhüden dient nicht nur dem leiblichen Wohl sondern ist auch ein Ort der Begegnung, fördert den freundlichen und rücksichtsvollen Umgang miteinander.Um den Aufgaben nachkommen zu können, bedarf es natürlich wohlgesonnenen Menschen, die bereit sind, Zeit zu opfern, um auch künftig den Aufgaben des Förderkreises nachkommen zu können, wie zum Beispiel die materiellen Anschaffungen und Unterstützungen von Schule und Schulkindern, pädagogische Infoabende und vieles mehr.Da die Schule auch in diesem Jahr wieder einige aktive Eltern aufgrund Schulwechsel der Kinder verlassen werden, freut man sich natürlich auch immer wieder über tatkräftige Hilfe. Wer Lust hat, sich zu engagieren, ist herzlich willkommen. Der Förderverein der Grundschule dankt ganz herzlich der Bäckerei Brieske für die gute Zusammenarbeit und Beratung sowie den fleißigen Helfern und Spendern. Besonderer Dank gilt diesmal dem Rewe-Markt Rhüden, der durch seine Spende in besonderem Maße zum Gelingen des Frühstücks beigetragen hat.