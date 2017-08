Großes Freibadfest in Rhüden

Seesen: Freibad Rhüden |

Der TSV Rhüden lädt am Sonntag, 20. August, zum großen Freibad-Fest ein. Los geht es um 11 Uhr. Auf dem Programm stehen verschiedene Aktionen für Groß und Klein wie Tischtennis, Schwimmen, Abnahme von Leistungen für das Sportabzeichen und einiges mehr. Für die entsprechende Stärkung in Form von Gegrilltem, Pommes, Kaffee und Kuchen ist natürlich gesorgt. Die Erlöse aus dem Kuchenbuffet werden übrigens vollständig dem Aktionsbündnis „Rhüdener helfen Rhüdenern“ gespendet. Außerdem wird in diesem Rahmen der neue Kinderspielturm eingeweiht. Die Anschaffung war möglich dank einer Zuwendung aus dem Ehrenamtsfonds der Harz-Energie in Höhe von 1000 Euro. Der Eintritt an diesem Tag ist frei.