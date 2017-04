McDonald’s: Einbruch in der Nacht

In der Nacht auf Dienstag, zwischen 2 und 5 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen eines Ausgabefensters in das McDonald’s-Schnellrestaurant in der Straße „Am Zainer Berg“ ein, begaben sich anschließend in das Büro sowie durch gewaltsames Öffnen einer Zwischentür in das Warenlager.

Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet, allerdings entstand bei der Tat ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße „Am Zainer Berg“ in Rhüden beziehungsweise in der Nähe festgestellt oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon (05321) 339-0 zu melden. uk