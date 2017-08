Mini-Jeep-Challenge findet nicht statt

Aufgrund des Hochwassers der vergangenen Woche fällt die geplante Mini-Jeep-Challenge am 6. August aus. Wer sich im Vorverkauf Karten für die geplante Essensausgabe von Erbsensuppe gesichert hat, der bekommt seine Auslagen von der Feuerwehr zurückerstattet. Das Oktoberfest im Festzelt am 23. September findet wie angekündigt statt, sowie auch das Benefizkonzert der Musik und Spielmannszüge des Kreisfeuerwehrverband Goslar am 24. September. Der Kartenvorverkauf beginnt am 14. August.