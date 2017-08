O’zapft is! heißt es wieder in Rhüden

Rhüden : Feuerwehr |

Großes Oktoberfest im Festzelt am 23. September mit „Dick & Durstig

O’zapft is! heißt es wieder am Sonnabend, 23. September, um 18 Uhr im großen Festzelt auf dem Gelände der Feuerwehr Rhüden. Unter der Federführung der Mobilgastronomie M. Zech und der Fleischerei Behnke sowie der Ortsfeuerwehr Rhüden wird es an diesem Tag wieder ein großes Oktoberfest geben.

An diesem Abend ist für eine „gscheite Brotzeit und Musi“ gesorgt. Ab 18 Uhr werden alle Besucher vom Musikzug der Feuerwehr Rhüden mit zünftiger Blasmusik auf eine Riesen-Gaudi eingestimmt, bis es dann ab 20 Uhr heißt „It’s Partytime“. Die Partyband „Dick & Durstig“ wird dann die Stimmung im großen Festzelt zum Kochen bringen.

Der Eintritt beläuft sich auf neun Euro pro Person. Einlass ist ab 17.30 Uhr, die Essensausgabe erfolgt zwischen 18 und 20 Uhr. Das Essen ist nur über Vorbestellung möglich: Zur Wahl stehen Haxe mit Sauerkraut und Kartoffeln, Bierbraten mit Sauerkraut, Klößen und Soße sowie Leberkäse mit Ei, Sauerkraut und Kartoffelbrei.

Eintrittskarten erhältlich und Essensverpflegungen möglich sind ab sofort bei Meyers Frechdachs in Rhüden in der Katelnburgstraße 3, bei der Fleischerei Behnke, Maschstraße 7, sowie im TUI-Reisecenter, Jacobsonstraße 17 in Seesen.

Eintrittskarten können auch noch an der Abendkasse erworben werden, sofern noch Plätze frei sind.