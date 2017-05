Pack die Badehose ein...

Die Freibadsaison öffnete am vergangenen Sonnabend in Rhüden

Am vergangenen Sonnabend war es endlich so weit: Das Freibad in Rhüden hat geöffnet! Der Ortsbürgermeister Frank Hencken ließ sich nicht lange lumpen und sprang schon mal als Erster in die sicherlich noch nicht ganz so lauen Fluten. Einige treue Freibad-Fans leisteten ihm kräftig Schützenhilfe durch frischen Beifall. Eins ist jetzt schon klar: Es kann einfach nur noch wärmer werden, denn die Eisheiligen verabschieden sich derzeit mit Blitz und Donner.Das Freibad ist ab sofort von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Der Kiosk, unter der Federführung von Michael Aue, hat bei guter Witterung jeweils ab 13 Uhr geöffnet. Aktuelle Wassertemperatur: immerhin schon 18 Grad – über Null natürlich.