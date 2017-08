Sigmar Gabriel spendet 20.000 Euro für die Hochwasser-Betroffenen

In einer abschließenden Pressekonferenz im Rathaus Wolfenbüttel äußerte sich der SPD-Bundestagsabgeordnete erschüttert über die Lage, die er insbesondere in Rhüden und Lautenthal vorgefunden hat: „Da haben Menschen der Vernichtung ihres Vermögens hilflos zusehen müssen“, so Gabriel. Als seinen persönlichen Beitrag zur Linderung der Not sagte der Bundesaußenminister eine Spende in Höhe von 20.000 Euro zu. Dieses Geld soll auf seinen Wunsch hin in erster Linie den von der Flut Betroffenen in der Samtgemeinde Schladen, in Rhüden beziehungsweise Bornhausen und in Lautenthal zugute kommen. Der Betrag wird zum einen Teil durch den Verzicht auf geplante Anzeigen und Werbemittel im Bundestagswahlkampf erwirtschaftet und kommt zum anderen Teil aus Erlösen aus einem persönlichen Buchprojekt.