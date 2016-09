Neue Trikots für TSV-Schülerteam

Tischtennis: Freude über Spende von Bernd Arth

Die Tischtennis-Abteilung des TSV Rhüden startet mit acht Teams (eine Damen-, fünf Herren-, sowie je eine Jugend- und Schülermannschaft) in die neue Saison.

Gleich zum Trainingsstart gab es für das neue Schülerteam eine Überraschung. Konnte man doch mit Bernd Arth von der Öffentlichen Versicherung einen Sponsor für ein tolles Trikot gewinnen. Hier war die Freude bei Paul Heide, Lara Michel, Jeremy Lüer, Phillipp Haas und Tim Struß natürlich riesengroß. Auch die erste Punktspielerfahrung konnte das neue Schüler Team im Spiel gegen Astfeld sammeln. Hier zeigten sich schon gute Ansätze für den weiteren Verlauf.Innerhalb der Saison 2016/2017 plant die neue Jugendwartin Cathleen Hoffmann die Durchführung einer Minimeisterschaft und organisiert für die Grundschule Rhüden die erstmalige Teilnahme am Rundlaufteam-Cup Standort Goslar. Ebenfalls interessierte Grundschulen aus Seesen und Umgebung können sich per E-Mail an die Schulsportreferentin des Tischtennis-Kreisverbandes Goslar, Tanja Arth-Bokemüller wenden. Die Adresse lautet tt76gs@gmail.com.Das Damen-Team des TSV Rhüden musste im ersten Spiel in der Bezirksliga Mitte 2 beim TTV Evessen eine 2:8-Niederlage hinnehmen. Die Punkte für den TSV konnte Sabine Rohrbach im Einzel und mit Ihrer Doppelpartnerin Beate Opfermann erspielen. Franziska Gauls und Katharina Pagel blieben punktlos. Nicht im Einsatz waren Angela Seibt und Barbara Kaufmann.Die 4. Herren startet in der 4. Kreisklasse B. In der Aufstellung Konstantin Tsakiris, Bernhard Mirwald, Egon Braun und Nils Brakebusch gab es beim Spiel in Göttingerode eine unglückliche 4:7-Niederlage. Tsakiris, Mirwald, Braun (je 1) im Einzel sowie Tsakiris/Braun im Doppel waren erfolgreich. Im Spiel gegen Harlingerode lief es viel besser und die TSVer gewannen souverän mit 7:0 Punkten. In diesem Spiel war außerdem Thorsten Struß für Nils Brakebusch im Einsatz.