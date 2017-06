Rhüden : Sportplatz |

Am Pfingstsonntag, 4. Juni, steigt auf dem Vereinsgelände des FC Rot-Weiß Rhüden zum ersten Mal der „C-Jugend TUI Reisecenter Cup“ des TUI ReiseCenters–Pülm Touristik Seesen. Das Turnier knüpft an eine frühere Tradition der Rhüdener an, die seinerzeit regelmäßig Pfingst-Turniere ausgerichtet haben. Diese waren stets gut besucht und ein fester Bestandteil des Rhüdener Dorflebens. Diesmal spielen vier Teams im Modus „Jeder gegen Jeden“ gegeneinander. Natürlich wird auch für Essen und Trinken während der gesamten Turnierdauer bestens gesorgt sein.



Spielplan

12 Uhr: FC Rot-Weiß Rhüden – SV Alfeld U14;

12.40 Uhr: VfL Nordstemmen U15 – SV GA Gebhardshagen;

13.40 Uhr: FC Rot-Weiß Rhüden – VfL Nordstemmen;

14.20 Uhr: SV Alfeld – SV GA Gebhardshagen;

15.20 Uhr: SV GA Gebhardshagen – FC Rot-Weiß Rhüden;

16 Uhr: VfL Nordstemmen – SV Alfeld;

Zirka 16.45 Uhr: Siegerehrung.