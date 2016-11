Trotz Führung unterliegt Rhüden

Nordharzliga 1: Mit 1:3 unterlag der FC gegen Emekspor Langelsheim

In der Nordharzliga standen sich am Sonntag der FC Rot-Weiß Rhüden und der SV Emekspor Langelsheim gegenüber.

Einen guten Start erwüschten die Rhüdener. Malik Mekadmi brachte die Rot-Weißen in der 15. Minute mit 1.0 in Führung. In der 33. Minute konnte Langelsheim zum 1:1 ausgleichen. Bis zur Halbzeitpause fielen keine weiteren Tore. In der 57. Minute schossen die Gäste aus Langelsheim das 2:1. Danach liefen die Rhüdener dem Rückstand hinterher. In der 83. Minute machte Emekspor alles klar. Die Gäste trafen zum 3:1-Endstand.