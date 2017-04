Verabschiedung

Dennis Sindermann geht nach Braunschweig

Seit gut sieben Jahren ist Pfarrer Dennis Sindermann für die Kirchengemeinden in Volkersheim, Schlewecke, Werder und seit 2012 auch für die Kirchengemeinden in Mahlum und Bodenstein zuständig. Mitte Mai verlässt Pfarrer Sindermann den Ambergau und wechselt seine Stelle. Am 15. Mai wird er in Braunschweig seinen Dienst antreten. Aus diesem Grund laden die Kirchengemeinden ganz herzlich zum Verabschiedungsgottesdienst ein. Am Sonnabend, 6. Mai, wird Propst Thomas Gleicher Pfarrer Sindermann in der Schlewecker Kirche entpflichten. Zu diesem Gottesdienst, der um 18 Uhr beginnt, sind alle herzlich eingeladen. Im Anschluss wird es einen kleinen Sektempfang geben.