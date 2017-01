26. Herrenabend auf „Traupes Tenne“

Traditionell findet am ersten Freitag im März der Herrenabend in Harriehausen auf „Traupes Tenne” statt. In diesem Jahr fällt der 26. Herrenabend auf den 3. März. Am Abend werden rund 200 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung dieser Region bei einem Hausschlachteessen Gelegenheit haben, mit bekannten und neuen Gesichtern in gemütlicher Atmosphäre gemeinsam einen kommunikativen und geselligen Abend zu verbringen. Zum 26. Mal unterstützt der Herrenabend in ununterbrochener Folge die Versorgung von krebskranken und hilfsbedürftigen Kindern aus dieser Region. Im vergangenen Vierteljahrhundert konnte mit der Hilfs- und Spendenbereitschaft bereits über eine halbe Million Euro gesammelt werden, die den betroffenen Kindern und Ihren Familien bei Ihrem Kampf gegen die Krankheit die dringend erforderliche Unterstützung und Zuwendung ermöglicht haben.