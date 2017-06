Insgesamt 47 Abiturienten haben in diesem Jahr die Reife-Prüung am Seesener Jacobson-Gymnasium abgelegt.

Am Donnerstag fand der traditionelle „TAG X" an der Schule stattt, am Nachmittag erfolgte das gemeinschaftliche Jahrgangsfoto vor dem Verlagsgebäude der Tageszeitung „Beobachter", bevor im Kurpark kräftig gefeiert wurde. Am heutigen Freitag werden die Seesener Abiturieten feierlich entlassen. Das diesjährige Abi-Motto lautet übrigend „ABIkini – knapp, aber passt schon!"