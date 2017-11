Adventskalender ab heute erhältlich

Adventskalender „Kirche in unserer Zeit“ ist ab dem heutigen Sonnabend in vielen Geschäften erhältlich

Es duftet mancherorts schon weihnachtlich nach Lebkuchen, im Handel sind Ausstechförmchen für die selbst gebackenen Kekse und Adventskalender zu kaufen und es sind nur noch 50 Tage bis Heiligabend.Die Stiftung „Kirche in unserer Zeit“ hat auch in diesem Jahr ihren Adventskalender herausgebracht. Es winken wieder viele äußerst attraktive Preise. Auch in 2017 haben die Sponsoren wieder zahlreiche Preise ausgelobt, so dass täglich mehrere Besitzer eines Kalenders gewinnen können.Zu gewinnen sind Warengutscheine im Wert von bis zu 50 Euro, Veranstaltungstickets, Sachpreise sowie Verzehrgutscheine und vieles mehr. Am Heiligen Abend winkt eine mehrtägige Reise mit Halbpension für zwei Personen. Und das alles wiederum zum Preis von fünf Euro pro Kalender.Das Prozedere gestaltet sich wie folgt: Jeder Kalender ist nummeriert. Im Seesener „Beobachter“ werden ab dem 1. Dezember täglich mehrere Nummern ausgelost und in der Zeitung bekannt gegeben. Auf den Türchen des Kalenders sind die Tages-Preise notiert. Den gewonnenen Preis kann sich der stolze Gewinner dann im entsprechenden Geschäft selbst abholen.Die Ausspielung umfasst 1.800 durchnummerierte Kalender. Die Gewinnnummern findet man auf der Vorderseite des Kalenders. Hinter jedem der 24 Türchen (am 24. Dezember wird nur ein Großgewinn verlost) finden man mehrere Gewinne. Zu jedem Preis wird unter notarieller Aufsicht eine Gewinnnummer gezogen. Die so ermittelten Nummern werden ab dem 1. Dezember täglich im Lokalteil des Seesener „Beobachter“ und auf der Internetseite www.beobachter-online.de veröffentlicht. Propst Thomas Gleicher: „Wir danken dem „Beobachter“ sowie allen Sponsoren, ohne die das Projekt nicht möglich gewesen wäre. Unser Dank gilt natürlich auch den Käufern des Seesener Adventskalenders 2017. Ebenso danken wir dem Seesener Grafikdesigner und Künstler Gert-Peter Zeuch für das exzellente Kalenderbild!“Die Stiftung Kirche in unserer Zeit wurde im Jahr 2004 gegründet und hat zum Ziel, die kirchlich-diakonische Arbeit in den Kirchengemeinden der Propstei Seesen zu unterstützen und zu fördern. Je größer das Stiftungsvermögen wird, desto vielfältiger und kräftiger fällt solch eine Förderung aus. Wir wollen zunehmend unabhängiger von Kirchensteuermitteln werden und die Stiftungserlöse direkt vor Ort einsetzen.So ist ein Teil des Reinerlöses der Adventskalender-Aktion für die kirchliche Lettlandhilfe bestimmt, insbesondere für die dortige Diakonie-Stiftung „Barmherzigkeit“, die die Stiftung vor vielen Jahren gegründet hat. Die Lettlandhilfe ist seit Jahren Garant für wirkungsvolle Hilfe für arme, kranke und alte Menschen in Rauna/Lettland und Umgebung. Der restliche Reinerlös der Aktion ist direkt für die Stiftung „Kirche in unserer Zeit“ bestimmt.Bäckerei Raffert, Bücherwelt Seesen GbR, Buchhandlung Isabella Beier, Buchhandlung Frechdachs, Hubertus-Apotheke, Kurpark-Apotheke, Extra Dry Trockenfloristik, Max & Moritz-Apotheke, Seesener „Beobachter“, Sonnen-Apotheke, Bäckerei Brieske (Sieben Türme), Stadt Seesen, Volksbank Seesen, Sehusa Apotheke, Bajohr & Micheletti Optik, CMD Chamada Fashion, Café Kiene, Der neue Klapprodt Seesen, Unger Spielwaren, Juwelier Wagemann, Gärtnerei Bobon Rhüden, Das Weindepot/Reiche, Glückauf Apotheke Rhüden, Alten- und Pflegezentrum St. Vitus, Kirchengemeinde St. Vitus und St. Andreas, Meißner Wein, Thiele Baustoffe, G&B Hörsysteme und Fleischerei Arndt.