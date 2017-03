Baby- und Kinderbasar in Seesen

Der nächste Baby und Kinderflohmarkt der Kindertagespflege und des Spielkreises „Zwergen-Treff“ St. Andreas findet am Sonnabend, 22. April, von 14 bis 17 Uhr, im Kirchenzentrum St. Andreas in der Straße Hinter der Kirche 1A in Seesen statt.

Es wird unter anderem Baby- und Kinderbekleidung, Babyzubehör, Spielzeug, Bücher und vieles mehr geboten. Zur Stärkung ist mit leckeren Kuchen und Kaffee gesorgt. Die Standgebühr beträgt drei Euro oder eine kleine Kuchenspende.Interessierte Kinder können sich zum Verkauf von Spielzeug oder Ähnlichem anmelden. Kinder die Spielsachsen und Kleidung verkaufen sind von der Standgebühr sowie von der Kuchenspende ausgeschlossen. Nähere Informationen gibt es bei Christina Bauersfeld unter der Telefonnummer (05381) 7859282.