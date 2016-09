Band „Solid Punch“ spielt in Seesen

Musiker aus Bockenem warten am Samstag in der Winkelsmühle mit eigenen Stücken auf

Am Samstag, 1. Oktober, um 19 Uhr gibt die Band „Solid Punch“ ein Konzert in der Winkelsmühle.

Der Eintritt ist wie immer kostenfrei. „Solid Punch“ stammt aus Bockenem und besteht aus fünf Musikern, mit dabei sind Gitarre, Bass, Drums, Keyboard und Gesang, unter anderem die Bandleaderin und Songschreiberin Angela Hübner.Sie spielen eigene, deutschsprachige Songs und bewegen sich in der Musikrichtung Pop und Rock. Ihre CD „Gefühlsvertont“ gibt es bei Spotify, Amazonmp3, iTunes und natürlich auch im Original. Bei Auftritten mischt die Band ihre eigenen Titel auch gern mit englischsprachigen, eingängigen Coversongs, die das Publikum ansprechen. Das reicht von CCR, David Bowie über Sunrise Avenue Park bis hin zu Pink.Solid Punch war im Jahr 2015 Opener beim Bornum Rock, daraufhin folgte im März 2016 ein erfolgreiches eigenes Konzert vor 150 Besuchern im Gasthaus Linne, Volkersheim. Im Mai gab es einen Auftritt bei dem Bundesliga-Wettkampf „Judo in Holle“. Am 6. August waren die Fünf in Bockenem auf dem Marktplatz unter anderem mit King Seppy und der Dustpipe/Status Quo Cover Band auf der Bühne zu sehen. Auch im Radio waren sie bereits erfolgreich vertreten, so bei Radio Tonkuhle Hildesheim und als fester Bestandteil der Sendung „Langhaarig im Radio“ bei Leinenhertz Hannover.