Benefizkonzert im Steinway-Park

Drei Bands treten am 10. September auf

Tief Alfred hat vor kurzem für viel Kummer gesorgt. Betroffene wie Helfer sind inmitten der Wassermassen an ihre Grenzen gestoßen. Das hat auch den Steinway Park Seesen e.V. nicht ungerührt gelassen und deswegen etwas Schönes auf den Weg gebracht. Für alle, die sich mal eine Auszeit gönnen wollen und sich ein bisschen „Wohltat“ abholen möchten, oder vielleicht nach einer guten Möglichkeit suchen, eine Spende in den Sammeltopf zu werfen, veranstaltet der Verein am Sonntag, 10. September, ab 12 Uhr ein Benefiz-Konzert zugunsten seiner Parkfreunde in Rhüden und Bornhausen.

In den geselligen Stunden in Seesens „grüner Perle“ wird es an Speis und Trank genauso wenig fehlen, wie an einigen klasse Musikformationen, die sich sofort bereit erklärten, für diese gute Sache ohne Gage zu spielen. Die Band „Con AGlio“, das Duo „Feather & Soul“ sowie die unverwechselbare „The glorious gentlemens orchestra“ bringen die perfekte Stimmung für ein nettes Beisammensein mit.