„Beobachter"-Veranstaltungstipps zum Wochenende

Seesen: 11. gemeinsames Schützenfest von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr.Ildehausen: 140 Jahre Feuerwehr Ildehausen von Sonnabend, ab 14 Uhr, bis SonntagBornhausen: Dorfflohmarkt am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.Gittelde: 545. Schützenfest von Freitag, ab 17 Uhr, bis MontagHahausen: Abschiedsgottesdienst für die Vorschulkinder in der St.-Romanus-Kirche am Sonntag, ab 14 Uhr.Bodenstein: Familientag mit zwei Radtouren am Sonntag, ab 10.30Ostlutter: Teichfest um den Försterteich am Sonnabend, ab 14 UhrAlt Wallmoden: Bürgerfrühstück am Dorfgemeinschafthaus, am Sonntag, ab 10 UhrBockenem: Niedersächsiche Meisterschaft im Hufeisenwerfen auf der Hufeisenwurfanlage im Karl-Binder-Stadion in Bockenem am Sonnabend, ab 10 UhrVolkersheim: Dorffest am Sonnabend, ab 14 Uhr rund um die Kirche