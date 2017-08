Blumenschmuck: Jubiläumsfeier

Seesen : Schützenhaus |

Die Jubiläumsfeier des Blumenschmuckwettbewerbs mit der Preisverleihung findet in diesem Jahr am Donnerstag, 31. August, um 17 Uhr im Schützenhaus Seesen statt. Auch in diesem Jahr hatte die Seesener Bürgergemeinschaft wieder zu diesem Wettbewerb aufgerufen. Mittelerweile hat Chef-Organisator Johannes Wolff die eingegangenen Stimmzettel ausgewertet. Die Sieger werden nach der Bekanntgabe am 31. August im „Beobachter” veröffentlicht.