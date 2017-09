Blumenschmuck-Wettbewerb steht für Kontinuität in Seesen

Seit 50 Jahren wird der Wettstreit um die Blumenpracht ausgetragen / Familie Riefling gewinnt 2017

Die Sieger des Blumenschmuckwettbewerbes 2017

Sehr zufrieden zeigte sich die Seesener Bürger-Gemeinschaft mit dem diesjährigen Blumenschmuckwettbewerb, der gleichzeitig der Jubliäumswettbewerb war. Seit 50 Jahren nun schon wird er alljährlich ausgetragen, und steht dementsprechend für Kontinuität in der Stadt Seesen. Erhard Reinecke als Vorsitzender der rührigen Gemeinschaft konnte neben den Mitgliedern der Bürger-Gemeinschaft und den diesjährigen Siegern auch zahlreiche Ehrengäste willkommen heißen. Dazu zählten unter anderem Bürgermeister Erik Homann und der Landtagsabgeordnete Rudolf Götz.Auch in diesem Jahr wieder wurden viele mit Blumen geschmückte Häuser, Gärten und Höfe fotografiert, bewertet und einige der schönsten Objekte im Rahmen der offiziellen Preisverleihung ausgezeichnet. Die ausrichtende Seesener Bürger-Gemeinschaft, die liebevoll gestaltenden Bürgerinnen und Bürger und alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer leisten durch ihren individuellen Einsatz gemeinsam einen wesentlichen Beitrag zur Verschönerung der Stadt und steigern damit auch die Lebensqualität vor Ort. Dieses Engagement würdigten denn auch Bürgermeister Erik Homann, MdL Rudolf Götz (CDU) und auch Ratsherr Alexander Bischoff (FDP) in ihren Grußworten. Der Vorstand der Bürgergemeinschaft mit Erhard Reinecke, Johannes Wolff und Thomas Schmidt sowie weitere Helfer übernahmen nach den Grußworten und einer Rückschau die Siegerehrung.Den „Beobachter“-Preis überreichte Redaktionsleiter Ulrich Kiehne an Familie Riefling aus der Westblickstraße. Die Leser des Seesener „Beobachter“ waren auch in diesem Jahr wieder zur Teilnahme aufgerufen und viele Stimmen wurden abgegeben. Unter den Teilnehmern, die abgestimmt hatten, wurden weitere Preise ausgelobt. Gewonnen haben diese Manfred Domke aus Mechtshausen, Ulrike Sue sowie Gudrun Werner aus Seesen.In einer kurzweiligen Präsentation ließ Vorstandsmitglied Thomas Schmidt die 50 Jahre Blumenschmuck noch einmal Revue passieren. Früher wurde der Wettbewerb durch die Stadt Seesen finanziell großzügig unterstützt, so gab es für die Preisträger Reisen zu Bundesgartenschauen und weitere tolle Gewinne. Diese Zeiten sind vorbei, geblieben ist de Blumenschmuckwettbewerb dennoch. Das lobte Seesens Bürgermeister Erik Homann insbesondere. Anhand der sogenannten „broken-window-theory“ erklärte er, dass es wichtig sei, wenn das Stadtbild stets gut erhalten sei. Die Theorie besagt, dass ein ersten zerstörtes Fenster schnell ein zweites nach sich zieht und dann ein drittes und viele weitere. In umgekehrter Form und auf den Blumenschmuckwettbewerb gemünzt, gebe es auch die umgekehrte Theorie, oder eben auch Praxis.Hotel Wilhelmsbad, Frankfurter Str. 10Seniorenwohnanlage „Am Schildberg“, Fritz-Züchner-Straße 1Altenheim „St. Vitus“, An den Teichen 9Rathaus, Marktstraße 1Familie Albrecht, Kampstraße 19 (#1 Foto)Familie Oelhoff, Westblickstraße 14 (# 1 Foto)Familie Riefling, Westblickstraße 17 (# 1 Foto)Familie Sachs, Am Sonnenberg 20Familie Hackbarth, Zimmerstraße 3cFamilie Claudius/Dürkop, Am Probstbusch 1aFamilie Widera, Steinbühlstraße 14Familie Schwerdtfeger, Wilhelmshöher Straße 13Familie Steuper, Stettiner Straße 3Familie Priesmeier, Westblickstraße 1Familie Sturm, Westblickstraße 1Familie Hoffmann, Paul-Ernst-Straße 20Familie Elligsen, Eschengrund 8Familie Mietz, Eschengrund 20Familie Fischer, Triftstraße 12Familie Hönig, Sudetenstraße 15Familie Gaschler, Sudetenstraße 38Familie Loges, Sudetenstraße 45Familie Rohkamm, Sudetenstraße 49Vorgärten Reihenhäuser + BalkonFamilie Lange, Dr.-Menge-Straße 7Familie Bruhl, Thaleweg 33Familie Marten, Thaleweg 24Familie Brennecke, Uhlandstraße 10Familie Eisfelder, Querstraße 6Familie Haupt, Westblickstraße 8Familie Chudek, Orgelspiel 24Familie Lautenbach, Eisenbahnstraße 2