Bücher-Flohmarkt der Stadtbücherei

Am Donnerstag, 20. April , in der Zeit von 11 bis 19 Uhr und am Freitag, 21 April, von 10 bis 18 Uhr veranstaltet die Stadtbücherei Seesen wieder ihren alljährlichen Bücherflohmarkt im Saal des Jacobsonhauses

. Am Donnerstag haben die Besucher des Jacobsonhauses also sowohl die Möglichkeit die Bücherei zu nutzen und auszuleihen als auch einen Streifzug durch den Flohmarkt zu unternehmen und tolle Schnäppchen zu ergattern. Das Team des DRK Seesen sorgt an diesem Tag ab 13 Uhr für Waffeln und Getränke. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, denn man kann nicht nur zahlreiche Kinder- sowie Sachbücher günstig erwerben, sondern auch Romane und Taschenbücher. Des Weiteren kann man an diesen Tagen zwischen zahlreichen CDs, CD-ROMs, Spielen, DVDs , Kassetten, Hörbüchern sowie LPs sicher ein Schnäppchen machen. Auch am Freitag besteht noch die Möglichkeit ausgiebig zu stöbern. Die zum Verkauf stehenden Medien setzen sich aus dem ausgesonderten Bestand der Stadtbücherei Seesen sowie zahlreichen Buchspenden zusammen, für die das Team der Bücherei sich herzlich bedankt.