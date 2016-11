BurgWeihnacht vor historischer Kulisse

Weihnachtliche Klänge, Tanzeinlagen und viele Leckereien warten vom 1. bis 4. Dezember auf die Besucher

Vor der historischen Kulisse der Burg Sehusa heißt die Stadtmarketing Seesen eG vom 1. bis 4. Dezember die Besucher zur „Seesener Burg Weihnacht“ willkommen.

Am Donnerstagnachmittag um 16 Uhr wird die „Burg Weihnacht“ stimmungsvoll durch die Turmbläser des MTV Blasorchesters eröffnet.Das festlich geschmückte Gelände am Wilhelmsplatz lädt bei weihnachtlichen Klängen, Tanzeinlagen und vielen Leckereien zum Verweilen ein. Durch ein buntes Farbenspiel wird die Burg eindrucksvoll in Szene gesetzt. Der Duft von Plätzchen, Glühwein und gebrannten Mandeln macht Lust auf die lang ersehnten Gaumenfreuden.Das kulinarische Angebot reicht von Lángos, überbackenen Käsebroten, Bratwurst, Pommes, „schwarzen“ Hotdogs und Hamburgern sowie Pilzpfanne, gebackenem Camenbert, Holzofenbrot, Crêpes, Herzwaffeln bis hin zu Süßwaren.Auf der kostenfreien Allwetter-Rodelbahn können sich Kinder und Erwachsene auch ohne Schnee vergnügen. Beim Rodelcup für Jung und Alt am Sonnabend geht es um den Pokal. Im Getränkezelt oder am Feuerkorb kann sich aufgewärmt werden und die besinnliche Atmosphäre mit Freunden, Verwandten oder Kollegen genießen.Die imposanten Rentiere des Weihnachtsmannes sind auch in diesem Jahr zu Gast im Seesener Weihnachtsdorf. Am großzügigen Gehege besteht die Möglichkeit, die Tiere zu bewundern. Gleich daneben warten Ziegen, Schafe und Esel auf Streicheleinheiten. Neben den gewerblichen Ausstellern bieten die örtlichen Vereine und Kindergärten Selbstgebasteltes, Handwerkliches und Kulinarisches an.In den Weihnachtshütten präsentieren sich abwechselnd folgende Vereine und Institutionen: DPSG Pfadfinder, Kindergarten St.-Annen-Straße, MTV Seesen, Oberschule Seesen, Partnerschaftsverein Montecorvino Rovella, Seesener Bürgergemeinschaft, Seesener Handwerkerschaft, Tanzclub Blau Gold und der Tennisclub Seesen. Weihnachtliche Klänge und Stimmung am Abend gibt es von „Mobile-Music-Seesen“.Der Weihnachtsmarkt ist Donnerstag und Freitag ab 15 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag ab 13 Uhr bis jeweils 21 Uhr (je nach Wetterlage) geöffnet. Nähere Informationen unter www.stadtmarketing-seesen.de