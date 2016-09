Circus Rolina gastiert in Seesen

Menschen, Tiere, Sensationen von Freitag bis Montag auf dem Schützenplatz / Heute Freikarten gewinnen

Auch in diesem Jahr gastiert wieder ein Circus in Seesen. Der Circus „Rolina” präsentiert seine Attraktionen vom kommenden Freitag, 23. September bis zum Montag, 26. September, auf dem Schützenplatz an der Bornhäuser Straße.

Am Freitag heißt es um 16 Uhr Manege frei; weitere Vorstellungen folgen am Sonnabend um 15 und 18 Uhr, am Sonntag um 11 und 15 Uhr und am letzten Tag, also am Montag, um 15 Uhr. Zudem gibt es viele Sonderangebote: am Samstag ab 18 Uhr wird nur der halbe Preis auf allen Plätzen bezahlt. Am Sonntag ist „Papatag“, dann ist der Eintritt für die Väter kostenfrei. Außerdem ist am Montag Familientag, hier zahlen Erwachsene den Kinderpreis.Täglich findet eine Tierschau ab 10 Uhr statt. Zu erwarten sind mehr als 60 Tiere, unter anderem Kamele, Zebras und Wasserbüffel. Außerdem gibt es als Höhepunkt des Programms einen der größten Stars in der Circus-Welt. Andy Ortmann Rolina zeigt die größte Exoten-Dressur in ganz Europa. 21 exotische Tiere sind in einer Manege vereint. Darüber hinaus tritt das Duo Eranni mit Kraft und Eleganz unter der Circus-Kuppel an den Strapaten auf. Aus Frankreich wird Miss Levinia erwartet, die mit Schönheit und Können am Ring-Trapez zu finden ist. Handstand und Kautschuk-Akrobatik präsentiert Juliana Rolina. Zusätzlich wird für jede Menge Spaß durch Clown Alvin gesorgt, der nicht nur für die Attacken auf das Zwerchfell zuständig ist, sondern die Besucher auch zum Staunen bringt.In Zusammenarbeit mit dem Circus Rolina veranstaltet der „Beobachter“ eine Freikarten-Verlosung. Es werden fünfmal zwei Freikarten zur Verfügung gestellt. Mitmachen ist ganz einfach: Einfach am heutigen Donnerstag um 14 Uhr unter (05381) 936528 anrufen und mit ein wenig Glück gewinnen. Der Kartenvorverkauf läuft immer von 10 bis 12 Uhr an den Kassen und jeweils eine halbe Stunde vor Show-Beginn. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0157-76349187.