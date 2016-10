Comedy im Wilhelm-Busch-Haus

Das traditionelle 3+3-Gänge-Genuss-Event wird dieses Jahr von der Comedy Company begleitet

Am Samstag, 12. November, findet um 19.30 Uhr das traditionelle 3+3-Gänge-Genuss-Event im Wilhelm-Busch-Haus in Mechtshausen statt, bei dem ein erstklassiges 3-Gänge-Menü mit einer Kleinkunst-Vorstellung kombiniert wird.

In diesem Jahr wird die Comedy-Company auftreten, Impro-Comedians der Spitzenklasse! Wenn sie sich vor das Publikum stellen, ohne zu wissen, was genau sie spielen werden, dann hat das durchaus Methode, denn alles ist improvisiert. Ihre Szenen, Lieder und Geschichten entwickeln Katrin Richter und Stefan Graen nach Vorgaben der Zuschauer, was jede der mittlerweile legendären Impro-Shows der Comedy-Company zu einem einmaligen Ereignis werden lässt. Für ihre Freestyle-Comedy machen sie Anleihen bei verschiedenen Genres – von der Oper bis zur Soap, vom Stummfilm bis zum Musical – mit ihrer spontanen Kreativität, ihrem anarchischen Humor und ihrer feinfühligen Musikalität.Reservierungen für das 3+3-Gänge-Genuss-Event sind unter der Telefonnummer (05384) 612 oder (05384) 8279 möglich. Der Preis pro Person beträgt 54 Euro inklusive Essen, Getränke und Vorstellung.Für diejenigen, die die Freiluft-Karikaturen-Ausstellung „Heile Bilder“ im Garten des Wilhelm-Busch-Hauses noch besuchen möchten, sei darauf hingewiesen, dass die Ausstellung nur noch bis einschließlich Sonntag, 23. Oktober, wochentags von 15 bis 17 Uhr und sonnabends und sonntags von 12 bis 17 Uhr zu sehen ist.