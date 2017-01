Erfreuliche Besucherzahlen zur 2. Hälfte des Jubiläumsprogramms

Nach dem bereits seit mehreren Monaten ausverkauften Gastspiel von „Bodo Wartke“ am 25. Februar meldet das Kulturforum Seesen auch für weitere Veranstaltungen ein vorzeitig ausverkauftes Haus.

So sind die Bühnenauftritte von „Jochen Malmsheimer“ und „Willy Astor“ ebenfalls bereits ausverkauft.Die beiden Kabarettisten sind am 10. Februar bzw. am 2. April im Rahmen der Jubiläumssaison des Kulturforums „Das Beste zum 30. Geburtstag“ in Seesen zu Gast. Die Organisatoren des Kulturforums freuen sich, dass die ausgewählten Bühnengäste für eine rege Publikumsnachfrage nicht nur in Seesen, sondern auch bei den Kabarett-Freunden der gesamten Region gesorgt haben.Dabei zeigt sich auch, dass die „Aula Schulzentrum Seesen“ immer häufiger als anspruchsvoller Veranstaltungsstandort mit seinen ganz unterschiedlichen Angeboten und seiner guten Aufenthaltsqualität wahrgenommen wird.