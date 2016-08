Das Sehusafest Nr. 42 steht vor den Toren

Am 3. und 4. September wird das größte Historienfestspektakel in Niedersachsen gefeiert

Nun ist es wieder soweit, Seesen taucht in das mittelalterliche 42. Historische Sehusafest ab. Seit 1975 findet das Fest alljährlich am ersten Wochenende im September statt, dieses Jahr beginnt es am Wochenende, 3. September und endet am 4. September. Das Fest umfasst dabei die Präsentation einer Zeitspanne vom Mittelalter bis zum Rokoko und ist somit als größtes Historienfest einmalig in Norddeutschland. Über 1000 Bürger zeigen in stilechten Gewändern in Spielen und Tänzen geschichtlich belegte Szenen aus Seesens Vergangenheit. Es erwartet die Besucher ein Lager und Attraktionen während des gesamten Festes, im Schlosspark: der Seesener Markt zur Renaissance mit Musikanten, Landsknechtswerber, Ackerbürger mit Tieren und vielen weiteren. Auf dem Markt und Wilhelmsplatz: Speis und Trank, Landsknechte, Zigeuner und Musikanten. In der St.-Andreas- Kirche: Musik aus der Renaissance und Barock.Am Sonnabend, 3. September wird um 13 Uhr die Eröffnung des Historischen Marktes das Spektakel einläuten. Um 14.30 Uhr gibt es vor dem Jagdschloss eine große Schlachtszene aus dem 30-jährigen Krieg. Um 16 Uhr beginnen die Belagerungsszenen, um 20.30 Uhr vor der Burg Sehusa die feierliche Eröffnung des Sehusa Festes mit 100 Herolden und Landsknechten und als letzte Attraktion an diesem Tag beginnt um zirka 21.30 Uhr das mystische Feuerspectaculum und anschließend ein Mittelalter-Konzert.Am Sonntag, 4. September eröffnendie Schlachtszene vor dem Jagdschloss um 11 Uhr bis 20 Uhr den Markt zur Renaissance. Um 11.30 Uhr erfolgt der Einmarsch Till'scher Kanoniere von Münchehof nach Seesen. Um 14 Uhr beginnt der historische Festzug und ab 15 Uhr vor dem Jagdschloss dürfen sich die Besucher auf Belagerungsszenen, Tänze, die Reiterquadrille und eine Schießvorführung freuen. Auch am Sonntag gibt es ein mystisches Feuerspectaculum um 19.30 Uhr, vor der Burg Sehusa und anschließend beendet der Nachtwächter um 20 Uhr das Sehusafest. Die Kinder erwaret außerdem ein historisches Programm im Schlosspark, so zum Beispiel das Puppentheater, Kinderbetreuung, Mäusetheater, Geschicklichkeitsspiele und ein Kinder-Ritterturnier. Mit dabei ist Armbrust- und Kanonenschießen, ein Ackerbürgerlager mit vielen Tieren und die Hexe Flatterbein. Ganz besonders für die Mädchen gibt es noch ein Märchenzelt mit Zauberer und Märchenerzähler und Basteln mit Stoff und Ton. Für zehntausende Besucher bleibt dieses Fest mit seiner besonderen Atmosphäre ein nachhaltiges Erlebnis. Hoffen wir also auf passendes Wetter, ein tolles, friedliches Sehusafest und viele Gäste, die das Mittelalter wieder auferstehen lassen.